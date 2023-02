Buffon: «Milan? Scudetto sorprendente, confermarsi non è facile»

Gianluigi Buffon parla così del momento del Milan. Le dichiarazioni del portiere del Parma in un’intervista a La Stampa

«Milan-Tottenham? Ho trascorso la serata di San Valentino con mia moglie, però so che ha offerto una buona prestazione, superando un momento duro e secondo me comprensibile. Il percorso negli ultimi anni è stato eccellente, ma lo scudetto è stato sorprendente. Non erano favoriti, e siccome confermarsi non è facile capita che qualcosa si inceppi e cominci a venir meno il circolo d’entusiasmo. Sono stati bravi a gestire le difficoltà».