Buffon, l’analisi del capo delegazione dell’Italia verso i playoff: tanta qualità ma sarà fondamentale questa cosa

Buffon, l’ex numero uno analizza i difetti di tenuta mentale dell’Italia di Gattuso e apre alla possibilità di stage grazie all’aiuto dei club

La marcia di avvicinamento agli appuntamenti decisivi per la qualificazione ai Mondiali 2026 è iniziata e la Nazionale non può permettersi passi falsi. A fare il punto della situazione in casa azzurra è intervenuto Gigi Buffon, attuale capo delegazione dell’Italia, che ha offerto una disamina lucida e onesta sulle potenzialità e i limiti attuali del gruppo. Ospite della trasmissione Radio anch’io lo sport sulle frequenze di Radio 1 Rai, l’ex portiere campione del mondo ha voluto innanzitutto rassicurare sulle doti tecniche a disposizione, sottolineando però la necessità di trovare la giusta alchimia tattica e psicologica.

Buffon, l’analisi sull’Italia di Gattuso

LA QUALITÀ DELLA ROSA – «Penso che individualmente siamo una Nazionale molto forte, 6-7 undicesimi della squadra sono di grande livello. In questo momento la difficoltà è trovare un equilibrio per far sì che si sentano a proprio agio e riescano a performare al 100%».

Il vero tallone d’Achille individuato da Buffon non risiede nelle gambe, ma nella testa. La squadra ha dimostrato di poter competere con chiunque, ma soffre ancora di improvvisi cali di concentrazione che rischiano di compromettere il percorso verso i playoff.

I BLACK-OUT MENTALI – «L’unica cosa su cui dobbiamo porre l’attenzione è riuscire a rimanere in partita in ogni istante. Quando stiamo in partita, con l’attenzione giusta, ce la giochiamo con tutti. Poi, in certi momenti, abbiamo qualche black-out che ci fa uscire dalla gara e ce la fa compromettere. Secondo me è l’unico difetto che in questo momento abbiamo».

Infine, un passaggio cruciale riguarda la gestione del calendario e la possibilità di organizzare degli stage per permettere al CT di lavorare con il gruppo, un tema spinoso che però sta trovando la collaborazione delle squadre di club.

IL NODO CALENDARIO – «Per quanto riguarda il calendario è complicato, ma non perché non ci sia la predisposizione da parte delle società o perché troviamo un muro. Non ci sono proprie finestre per pensare a 2-3 giorni per poterci ritrovare. Per un piccolo stage, ad oggi non c’è nulla di certo, ma devo dire che abbiamo trovato un abbraccio sincero da parte delle società e questo ci ha fatto piacere. Qualcosina riusciremo a fare col loro conforto. Lo sentono tutti questo impegno». (Fonte ANSA).

