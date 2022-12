Bucciantini: «Giroud? L’uomo perfetto al momento perfetto»

Marco Bucciantini, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua su Olivier Giroud. Le parole

«Lui è arrivato a Milano come acquisto perfetto per dividersi il ruolo con Ibrahimovic, nella Francia invece aveva davanti un Pallone d’Oro come Benzema. Ha vinto un campionato da titolare e arrivato in finale Mondiale avendo davanti un mito e un Pallone d’Oro. Questo gratifica la sua serietà e dimostra che il Milan ha trovato in lui l’uomo perfetto al momento perfetto»