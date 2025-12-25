Bucchioni parla del Milan e della corsa scudetto in Serie A. Parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

La corsa per il tricolore entra in una fase cruciale e le gerarchie della Serie A sono in continuo fermento. Durante l’ultima puntata di Maracanà su TMW Radio, il noto giornalista Enzo Bucchioni, opinionista di lunga data ed esperto di dinamiche calcistiche nazionali, ha analizzato lo stato del campionato. Secondo Bucchioni, sebbene l’Inter rimanga la corazzata da battere, il Napoli di Antonio Conte — tecnico leccese famoso per la sua capacità di ricostruire squadre vincenti in tempi record — rappresenta la minaccia più immediata, grazie all’assenza di impegni nelle coppe europee.

Tuttavia, il vero “spauracchio” per il vertice potrebbe essere proprio il Milan. Nonostante un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi, il Diavolo ha le carte in regola per ribaltare i pronostici e inserirsi prepotentemente nella lotta al vertice.

Il fattore Allegri e il calciomercato di Igli Tare

Secondo l’analisi di Enzo Bucchioni, la chiave del possibile successo dei rossoneri risiede nel connubio tra la panchina e la dirigenza. Il Milan è oggi guidato da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato che ha fatto della gestione dei momenti critici e del pragmatismo tattico il suo marchio di fabbrica. Per Bucchioni, la mano di Allegri può fare la differenza, ma solo a una condizione precisa: “Se fa mercato”.

Qui entra in gioco la figura di Igli Tare, il nuovo DS del Milan, dirigente albanese di grande esperienza internazionale noto per la sua abilità nel pescare talenti funzionali in mercati complessi. Il compito di Tare sarà quello di colmare le lacune della rosa durante la prossima finestra di trasferimenti, regalando al Diavolo quei tasselli necessari per competere con la profondità dell’organico nerazzurro.

Il Diavolo come “Mina Vagante” per lo Scudetto

Il giornalista ha ribadito che il Milan possiede una base tecnica di altissimo valore, ma necessita di rinforzi mirati, specialmente a centrocampo e in attacco, per garantire rotazioni di qualità. Se i meneghini riusciranno a puntellare la squadra seguendo le indicazioni del nuovo DS rossonero, la lotta per lo Scudetto si trasformerà in un’appassionante corsa a tre.

In conclusione, la gestione delle energie fisiche e la capacità di Igli Tare di operare con decisione sul mercato saranno i fattori determinanti. Con un Massimiliano Allegri pronto a dare battaglia, i rossoneri si candidano ufficialmente a rovinare i piani di Inter e Napoli.