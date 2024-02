Longhi ironizza su Pioli: «Indovina i cambi della disperazione ma sugli altri...»

Bruno Longhi, noto giornalista, ha analizzato la vittoria del Milan sul campo del Frosinone: Pioli indovina i cambi della disperazioni

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Bruno Longhi ha analizzato così Frosinone-Milan:

PAROLE – «Le partite di calcio sono equazioni imperfette. Il Milan sonnacchioso per un’ora a Frosinone, rifà il verso alla partita di Udine e si scopre più forte nell’ultima mezz’ora di quanto non fosse stato nei primi 60 minuti. Pioli, diamogliene atto, è bravo a fare i cambi della disperazione, meno in quelli della conservazione (Bologna). Jovic non è un attaccante da Milan (parlo di vero Milan) ma ha il dono di far luccicare le palle sporche. Giroud sarebbe da ibernare per lunghissima conservazione, mentre Leao spacca le difese anche quando non fa gol. Il Frosinone ha giocato meglio del Milan per due terzi di gara, la paura di vincere è un blocco mentale che può produrre harakiri e sconfitte».