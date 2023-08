Broja Milan, nuovo asse col Chelsea dopo gli affari Loftus-Cheek e Pulisic: affare possibile solo a una condizione

In questi ultimi giorni prima della chiusura del calciomercato il Milan andrà alla ricerca di una punta in grado di completare il reparto offensivo e di sostituire o alternarsi a Giroud.

Il primo nome resta Broja del Chelsea, ma il Diavolo vuole garanzie sulla tenuta fisica del giocatore. Per l’albanese i rossoneri si muoverebbero soltanto in prestito, dopo i circa 40 milioni sborsati nelle scorse settimane ai Blues per Loftus-Cheek e Pulisic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.