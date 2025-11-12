Brocchi non le manda a dire sul Milan: «Squadra non ancora matura al punto giusto, vi spiego». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Archiviata la giornata numero undici di Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell’anno solare 2025, il Milan e l’Inter iniziano a entrare nel clima del Derby. Rossoneri e nerazzurri si affronteranno domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata. Sulla stracittadina e sul momento dei rossoneri è intervenuto l’ex centrocampista del Milan, Cristian Brocchi, nel corso dell’ultima puntata del programma Fuoriclasse di DAZN.

Brocchi ha analizzato il livello attuale della squadra guidata da Massimiliano Allegri e Igli Tare, individuando nel fattore psicologico l’ultimo ostacolo da superare per il definitivo salto di qualità. «Secondo me quello mentale è l’ultimo step che manca al Milan per diventare una squadra forte», ha dichiarato l’ex rossonero.

L’allenatore Allegri, secondo Brocchi, ha già compiuto passi da gigante rispetto alla stagione precedente: «Allegri ha già creato una compattezza che l’anno scorso non aveva, perché era una squadra che lasciava tanti spazi e che faticava tanto soprattutto nella fase di non possesso».

Il gruppo attuale, per Brocchi, mostra già una mentalità diversa: «Quest’anno il gruppo è diverso, lavora e combatte insieme». Tuttavia, il livello di maturità non è ancora completo: «Ancora non è maturo al punto giusto per saper contenere i momenti della gara in cui gli avversari prendono il sopravvento».

Questa analisi suggerisce che la partita contro l’Inter non sarà solo una sfida tecnica e tattica, ma soprattutto una prova di tenuta mentale per il Milan. La capacità di gestire i momenti di difficoltà, spesso cruciali nei derby, sarà l’elemento che farà la differenza secondo l’ex centrocampista.