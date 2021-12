Brignoli: «Gol al Milan? Sensazione unica. Al tifoso resta quell’episodio»

Alberto Brignoli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Calciomercato.com. Le parole dell’ex portiere del Benevento

Alberto Brignoli è tornato a parlare dell’ormai celebre gol contro il Milan del dicembre 2017. Le sue dichiarazioni a Calciomercato.com.

«All’inizio mi angosciava, ma col tempo ho imparato a metabolizzarla. E’ normale che al tifoso sia rimasto quell’episodio, non posso pretendere di essere ricordato per altro. Per fortuna però gli addetti ai lavori sanno qual è il mio ruolo e vanno oltre. E’ stato incredibile, quasi da film. L’unica cosa che ricordo è che nella mia testa mi ripetevo ‘non ci credo, non è possibile’. Una sensazione unica. Dopo il mio gol, sia i miei parenti che i miei amici hanno avuto tutti la stessa idea di andare a casa dei miei genitori per vedere se mio padre stesse bene o si fosse sentito male.»