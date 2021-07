Brescianini: «Felice di essere al Monza. Puntiamo alla promozione»

Marco Brescianini, centrocampista ex Milan ora in prestito al Monza, ha così parlato del proprio arrivo in Brianza

«Abbiamo iniziato subito a lavorare forte e non vedo l’ora di iniziare subito la stagione. Ritrovare Galliani e Berlusconi? Per me è un onore giocare in una squadra come il Monza con personalità che hanno fatto la storia di questo sport. Qui rispetto ad Entella l’asticella si è alzata, speriamo di guadagnarci la promozione. Io sono un centrocampista che può giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, cerco di abbinare le mie qualità fisiche a quelle tecniche».