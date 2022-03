Bremer Inter, nuovi contatti: Marotta prepara l’offensiva

Gleison Bremer è il primo obiettivo di Marotta per la difesa dell’Inter. Le ultime sul difensore seguito anche dal Milan

L’Inter in pressing su Gleison Bremer, primo obiettivo dei nerazzurri per la difesa in vista della prossima estate.

Proseguono i contatti con gli agenti del difensore del Torino, con i discorsi intavolati già in fase avanzata. L’Inter vuole battere la concorrenza delle big italiane, tra cui anche il Milan, ed estere e presto potrebbe presentare un’offerta al patron granata Cairo che valuta io giocatore almeno 25 milioni di euro