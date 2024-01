Brambati giudica il Milan: «È una squadra da cui mi aspettavo di più. Il mercato…». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore sulla formazione allenata da Stefano Pioli:

PAROLE – «Ci sono squadra da cui mi aspettavo di più a questo punto della stagione. Sicuramente una è il Milan, l’ho sempre indicata l’avversaria principale insieme al Napoli per la lotta Scudetto con l’Inter. E alcune decisioni societarie mi hanno lasciato perplesso, così come il mercato. 11-12 calciatori presi e ora si deve tornare di nuovo a comprare. Viste le prestazioni di qualcuno, forse qualche soldo si poteva risparmiare. Sono troppi i punti di distacco da questa Inter che corre, e davanti c’è pure la Juventus. E poi c’è il Napoli che mi ha deluso. Quantomeno il presidente si è auto-denunciato per la situazione».