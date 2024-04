Brambati: «Nuovo allenatore Milan? Ibrahimovic conta molto e lui ha fatto il nome di Conte…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio del momento del Milan e di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore dei rossoneri.

SUL MILAN – «Sottolineo quanto il Milan, con tutto quello che ha speso, abbia fatto un’annata a dir poco deludente. È uscita dalla Champions League ed è stata eliminata da una bellissima Roma, in una gara complicata ma non impossibile. Non è mai entrato nel giro scudetto. Se il Milan avesse vinto solo i due derby, che ha perso entrambi, sarebbe tipo a -5. Se avesse vinto due derby sarebbe stata un’annata più dignitosa. Se arrivi secondo, ma a 20 punti, che secondo posto è?. Questa estate hanno speso più di 100 milioni. Per tutti gli infortuni, che anche qui sono un punto interrogativo, sono intervenuti anche a gennaio sul mercato. Quando il Milan è uscito dalla Coppa Italia ed è stato retrocesso in Europa League io mi ero convinto che fosse un’annata deludente».

SUL PROSSIMO ALLENATORE – «A me è stato detto in settimana che l’unica persona che ha fatto il nome di Conte è stato Ibrahimovic. Io ho chiesto se Ibrahimovic contasse molto nel Milan e mi è stato detto che conta come Zanetti all’Inter. Lui è uno di quelli che ha spinto per Conte. La proprietà è americana e a me è sembrato di intuire che ricercano un allenatore internazionale. Quei nomi che sono usciti, che io ho letto solo sui giornali, vanno in una direzione. A me la persona con cui ho parlato ha fatto capire che la direzione potrebbe essere quella. Io vorrei anche capire le prospettive di Leao. Io valuterei la cessione. Se dovessi andare a incassare 90-100 milioni potrebbe essere la soluzione giusta».