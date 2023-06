A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Massimo Brambati ha detto la sua sulla situazione di De Ketelaere al Milan

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Massimo Brambati ha detto la sua sulla situazione di De Ketelaere al Milan:

«Lo terrei, anche per difendere l’affare. Credo che ne parleranno, anche per capire come collocarlo meglio in campo»