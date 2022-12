Brambati: «Ancelotti CT del Brasile? Sarebbe l’ideale»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato del possibile ingaggio di Ancelotti come CT del Brasile: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così dell’ipotesi Ancelotti CT del Brasile:

«Io avevo altre notizie, ossia che probabilmente Ancelotti sarebbe stato il sostituto di Mancini. Sicuramente sarebbe un’ottima scelta per il Brasile, è un valore aggiunto per noi e anche per loro credo. Abbiamo perso uno come lui in Italia ma è andato a vincere nonostante molti lo avessero dato per cotto».