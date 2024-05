Conceicao Milan, salgono le quotazioni del portoghese! Nelle prossime 48-72 ore... ULTIME

Conceicao Milan, salgono le quotazioni del portoghese! Nelle prossime 48-72 ore son previsti… Tutte le ULTIME

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Sergio Conceicao, allenatore che il Milan sta valutando molto attentamente in queste ultime ore.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbero salendo le sue quotazioni in particolare per un motivo: lui aveva promosso pubblicamente le elezioni di Pinto da Costa come Presidente del Porto ma ha vinto Villas Boas, quindi i rapporti non sono buoni. Nelle prossime 48-72 ore i rapporti si intensificheranno per capire se ci saranno margini per trovare un’intesa.