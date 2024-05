Nuovo allenatore Milan: testa a testa tra questi due nomi per il post Pioli, in settimana la decisione

Nuovo allenatore Milan: testa a testa tra questi due nomi per sostituire Pioli, in settimana è attesa la decisione

Dopo che è sfumata in maniera ormai definitiva l’ipotesi Lopetegui, in casa Milan è di fatto nato un testa a testa tra due allenatori in particolare per sostituire Pioli sulla panchina dei rossoneri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ventaglio dei nomi si è ristretto a Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. Il Milan vuole scegliere senza ansia: la prossima settimana però verosimilmente sarà fondamentale anche perchè il club non potrà temporeggiare ancora a lungo.