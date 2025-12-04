Braida promuove il primato del Milan: «Allegri ha riportato la disciplina ma a gennaio serve questo colpo»

Braida analizza il momento d’oro dei rossoneri a Sky: loda il lavoro del tecnico, invoca un centravanti di peso e boccia l’uso esclusivo dei dati

Una voce storica e autorevole del mondo rossonero, quella di Ariedo Braida, è tornata a farsi sentire per analizzare lo splendido momento di forma del Milan, attualmente primo in classifica. L’ex direttore sportivo del grande ciclo berlusconiano, oggi vicepresidente del Ravenna, è intervenuto ai microfoni di Sky ribadendo il suo legame indissolubile con i colori del Diavolo e benedice il lavoro svolto fin qui in panchina: «Sono milanista da sempre, auguro al Milan di vincere tutto. Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava».

Braida e il consiglio di mercato al Milan

Nonostante il primato e l’ottimo rendimento, l’occhio esperto di Braida individua ancora un tassello mancante per rendere la rosa perfetta e garantire il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi. Il dirigente lancia infatti un chiaro messaggio di mercato alla società: «Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano». Un consiglio prezioso da chi, di campioni, ne ha portati tanti a Milanello.

La chiosa finale è dedicata a un tema molto attuale, ovvero il dualismo tra l’intuizione umana e l’intelligenza artificiale nella scelta dei calciatori. Braida difende il vecchio metodo dello scouting “dal vivo”, ridimensionando il ruolo della data analysis: «Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un’opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono».

