Juve Milan, Braida promuove la squadra di Allegri: «Finalmente vedo un'identità, ieri sera meritavano la vittoria. Sulla corsa scudetto...»

Juve Milan, Ariedo Braida, storico ex dirigente rossonero, ha promosso la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri allo Stadium

Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan ha generato valutazioni contrastanti, ma il parere di un uomo di calcio esperto come Ariedo Braida, dirigente sportivo di lunga data, è un’iniezione di fiducia per l’ambiente rossonero. Intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, Braida ha elogiato il lavoro svolto da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza.

Braida ha subito messo in chiaro il suo apprezzamento per la nuova identità tattica e mentale del Milan: «Ieri ho visto un pò il Napoli e un pò il Milan, devo dire che la squadra rossonera finalmente ha un’identità». L’ex dirigente ha riconosciuto la superiorità del Milan nel big match dell’Allianz Stadium, esprimendo rammarico per i due punti persi: «Il Milan mi è piaciuto, meritava di vincere, non ha vinto, pazienza, vincerà le prossime».

L’Identità Ritrovata E La Lotta Scudetto

L’analisi di Ariedo Braida conferma come il lavoro di Massimiliano Allegri stia portando i suoi frutti, specialmente in termini di solidità difensiva (come testimoniato dai clean sheet in questo avvio di Serie A) e di disciplina tattica. Il fatto che una figura autorevole come Braida parli di “identità” sottolinea il cambio di passo del Milan voluto dal DS Igli Tare e dal tecnico. La squadra, pur non essendo stata cinica in attacco (con il grave rigore sbagliato da Christian Pulisic e le occasioni fallite da Rafael Leão), ha dimostrato carattere e una chiara impronta di gioco.

Braida ha poi allargato lo sguardo alla corsa per lo Scudetto, indicando le squadre che, a suo avviso, si giocheranno il titolo fino alla fine: «Le squadre che lotteranno per lo scudetto sono Napoli, Inter, Milan, Roma, poi chi vincerà dipenderà da tanti fattori, ogni partita ha una storia a se. C’è da attendere almeno in girone di andata». Il Milan è quindi inserito di diritto nel gotha delle pretendenti al titolo.

La Svolta Di Allegri E La Visione Di Tare

Il giudizio positivo di Braida sul Milan rafforza la convinzione del DS Igli Tare di aver costruito un roster in grado di competere su ogni fronte, puntando su un mix di esperienza (con l’arrivo di Luka Modrić) e talento (con il potenziale di Leão). La sfida per Allegri ora è trasformare questa “identità” in concretezza sotto porta.

La sosta per le Nazionali sarà fondamentale per risolvere le criticità offensive e per permettere a giocatori chiave di ritrovare la forma migliore, in modo da non sprecare più le occasioni, come accaduto a Torino. Il Milan ha ritrovato la solidità grazie al lavoro di Allegri; adesso serve la “zampata decisiva” per concretizzare il potenziale che un esperto come Braida ha saputo riconoscere.