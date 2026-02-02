Braida esalta Maignan: «Un campione come lui non si può perdere». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato di gennaio si è appena concluso, ma in casa Milan le discussioni non accennano a spegnersi,specialmente quando a parlare sono le leggende che hanno scritto la storia del club. Ariedo Braida, storico dirigente rossonero e raffinato conoscitore di talenti che ha segnato l’epopea berlusconiana al fianco di Adriano Galliani, è intervenuto lunedì pomeriggio ai microfoni di TMW Radio (fonte delle dichiarazioni) per analizzare il momento attuale del Diavolo.

Il caso Mike Maignan: un rinnovo prioritario

Al centro dell’intervento di Braida c’è il futuro di Mike Maignan, l’insuperabile portiere francese dotato di riflessi felini e di una leadership carismatica fuori dal comune. Le voci sul rinnovo del numero uno transalpino tengono col fiato sospeso i tifosi dei rossoneri, e l’ex dirigente non ha usato giri di parole per esprimere il suo pensiero: “Un portiere come Maignan non si può perdere, perché è un campione. I campioni sono rari e una grande squadra deve trattenerli”.

Secondo l’analisi di Braida, blindare Maignan deve essere l’obiettivo primario per dare continuità al progetto tecnico. In un calcio dove i profili di livello mondiale scarseggiano, perdere una colonna portante della difesa potrebbe rivelarsi un errore fatale per le ambizioni del club meneghino.

