Brahim Diaz: «Spero sia il primo di molti gol. Non importa la posizione in cui gioco»

Il trequartista rossonero Brahim Diaz ha commentato l’esordio in Serie A e la vittoria del Milan contro il Crotone

Brahim Diaz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Crotone-Milan per commentare la bella vittoria rossonera e il suo esordio in Serie A. Queste le sue parole:

«Sono contento per la vittoria della squadra, allo stesso modo sono contento di aver segnato il mio primo gol sperando possa essere il primo di molti. Sono molto contento di aver giocato e non importa in che posizione mi metterà il mister, voglio soltanto dare il meglio di me. Ora l’importante è pensare alla prossima partita, per noi è super importante andare in Europa League. Vediamo partita dopo partita, sperando di prendere il meglio da tutto ciò che verrà».