Brahim Diaz a Sky: «Ci meritiamo questo. Insieme ai tifosi possiamo arrivare ovunque»

Brahim Diaz, attaccante del Milan, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria in Champions League col Napoli

Brahim Diaz a Prime Video dopo Milan Napoli.

VITTORIA – «Siamo molto felici, ma c’è ancora una partita. Arriveremo con un risultato positivo, ma non abbiamo ancora finito il lavoro. Modulo? Abbiamo giocato sempre così. Con questo modulo ci troviamo bene. Dobbiamo continuare a lavorare così».

MOMENTO E FUTURO – «Sono contento e felice, ma sono più felice per la squadra perché ci meritiamo questo. Sono contento di quello che sto facendo, ma c’è ancora tanto da fare. Per quanto riguarda il futuro io sono felice qui. Ringrazio i tifosi per l’affetto, anche oggi hanno fatto la differenza. Noi con loro e loro con noi possiamo arrivare ovunque».