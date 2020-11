Brahim Diaz, se questa è la cifra richiesta che si preparino le firme

Brahim Diaz, secondo Tuttosport ci sarebbe già un’ipotetica cifra richiesta da parte del Real Madrid per il classe 99 partito alla grande

Brahim Diaz, secondo Tuttosport ci sarebbe già un’ipotetica cifra richiesta da parte del Real Madrid per il classe 99 partito alla grande.

NIENTE DI INARRIVABILE- 25 milioni di euro per definire la posizione del giocatore a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista è in prestito secco dal Real, una condizione atta solo a permettergli di giocare di più ma che non mina assolutamente la stima di Zidane. Da qui la perplessità sulla cifra, importante ma non impossibile.

DUE POSSIBILITÀ- Sempre secondo il quotidiano ci sarebbero due possibilità sul tavolo della trattativa: rinnovo del prestito con inserimento di diritto/obbligo di riscatto ed un’eventuale contro riscatto alla morata. Oppure acquisto a titolo definitivo dando importanza alla valorizzazione del giocatore da parte del Milan.