Brahim Diaz, attaccante del Milan, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria in Champions League col Napoli

Brahim Diaz a Prime Video dopo Milan Napoli.

VITTORIA – «È stato un lavoro incredibile oggi. Abbiamo fatto molto bene, penso che all’inizio abbiamo faticato un po’ di più ma dopo il gol la squadra si è ripresa».

GOL – «È stata un’azione bellissima, sono contento non per il premio MVP ma per il risultato positivo».

FUTURO – «Adesso non è il momento di parlare di questo. Io sono felicissimo qua, questo è importante. Il risultato di oggi e quello che stiamo facendo».