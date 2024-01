Brahim Diaz panchinaro di lusso al Real Madrid: le statistiche dell’ex Milan al rientro nel club spagnolo. I dettagli

I numeri di Brahim Diaz co il Real Madrid dimostrano la scelta giusta fatta dal club spagnolo nel riportarlo a casa dopo i tre anni di prestito al Milan.

Il trequartista spagnolo è l’unico giocatore ad aver segnato in un tutte le competizioni e supera anche Jude Bellingham in termini di efficienza. Infatti, nessuno ha una media così alta in termini di gol e assist per minuti giocati: Bellingham ogni 92,4 minuti (17 gol e 5 assist in 2.032′), Rodrygo ogni 122,7 (11 e 6 in 2.086′), Joselu ogni 93,6 (9 e 4 in 1.217′) e Vinicius ogni 114 (6 e 4 in 1.140′), mentre Brahim ha una media di una giocata decisiva ogni 91,6 minuti (sei gol e tre assist).