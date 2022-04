Brahim Diaz con un messaggio social ha voluto ricordare il piccolo Alessandro, tifoso milanista, scomparso a causa di un tumore

«Ale sarai sempre il nostro angelo lassù, lunedì scenderemo in campo anche per te». Un messaggio sentito e rispettoso per non dimenticare un piccolo grande guerriero