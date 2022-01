Brahim Diaz vuole riprendersi il Milan: i suoi buoni propositi per il 2022

Brahim Diaz punta a riscattarsi nel nuovo anno con la maglia del Milan. L’obiettivo dello spagnolo per il 2022

Dopo un inizio di stagione scoppiettante in campionato e Champions, in cui non ha fatto sentire la mancanza di un big di Calhanoglu, Brahim Diaz non è stato più lo stesso in seguito alla positività al Covid.

Nell’anno nuovo, il buono proposito dello spagnolo sarà proprio di ritrovarsi e di tornare ai livelli di inizio campionato, che avevano fatto capire al Milan di aver puntato sull’uomo giusto, dopo l’addio del turco. Anche Pioli dovrà puntare su di lui, per confermare sul secondo posto e puntare anche a qualcosa in più, considerato che il suo ruolo, insieme a quelli di Leao e Theo Hernandez, sono i più importanti per la formazione rossonera.