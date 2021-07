Brahim Diaz in ritiro con il Real Madrid: ha svolto le visite mediche – FOTO

In attesa di ultimare il suo ritorno al Milan, Brahim Diaz ha svolto le visite mediche di inizio ritiro con il Real Madrid

Brahim Diaz comincia la stagione con il Real Madrid, almeno per ora. Il giocatore ha svolto oggi con il resto dei Blancos le visite mediche di inizio ritiro, in attesa di ultimare il suo ritorno al Milan. Il trasferimento bis dello spagnolo in rossonero non sembra infatti essere in discussione.