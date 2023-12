Braglia sicuro: «Milan fuori dalla Champions? Ecco di chi sono le colpe». Le parole dell’ex portiere

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW del Napoli e del Milan che rischiano di rimanere fuori dalla Champions League. Ecco le parole dell’ex portiere:

«Per me vanno fuori entrambe, ci sono Bologna, Atalanta, Roma e Fiorentina e il campionato è ancora lungo. Colpe? Dipende anche dai giocatori, però la parte destabilizzante principale è stata determinata dalla proprietà. I giocatori hanno la pancia piena e quindi poi è difficile ripetersi, ma abbiamo visto anche in passato calare, ma mai così nettamente. Come nel Milan, le colpe maggiori sono della società. Non c’è stato equilibrio nel gestire la situazione».