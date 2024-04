Braglia assolve Leao: «Non è stato fatto giocare». La sua analisi su Milan-Roma

Braglia assolve Leao: «Non è stato fatto giocare». La sua analisi sulla sfida di eiri sera tra Milan e Roma

Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Milan, reduce dalla sconfitta interna contro la Roma in Europa League. Le sue parole.

BRAGLIA – «Leao non è stato fatto giocare, lo hanno imbavagliato a lui e a tutta la corsia di sinistra. Non si può dire che Leao non sia forte. E’ un giocatore di prospettiva, lo deve dimostrare, così come un campione che lo deve dimostrare»