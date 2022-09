Braglia: «Milan in Champions? Gara di alto livello»

Simone Braglia, ex portiere, ha analizzato la vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così delle gare delle italiane in Champions League:

«Abbiamo visto le italiane in un ambito dove mancavamo da un po’ dal punto di vista del gioco e del ritmo in Europa. Bene Milan e Napoli, Juventus e Inter sono due delusioni. L’Inter ha vinto, ma come? Qual è l’identità dell’Inter ora?».