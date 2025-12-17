Braglia non ha dubbi: «Fullkrug? Non è l’ideale per Allegri. Ecco chi vince la Supercoppa»

Braglia, ex portiere, ha analizzato il possibile arrivo di Fullkrug in rossonero e le prossime sfide in Supercoppa Italiana

L’ex portiere e oggi opinionista Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per analizzare il momento del Milan e l’imminente Final Four di Supercoppa Italiana a Riad. Le sue parole vanno in controtendenza rispetto all’entusiasmo del mercato rossonero e ai pronostici della vigilia.

Il dubbio su Füllkrug

Nonostante la trattativa per portare il tedesco a Milano sia in fase avanzata, Braglia non è convinto della scelta tattica:

PAROLE – «Ho letto di Füllkrug. Secondo me non è il calciatore più ideale al gioco di Allegri».

Un’osservazione che punge la strategia di Igli Tare, suggerendo che le caratteristiche del centravanti del West Ham potrebbero non sposarsi perfettamente con la gestione tattica del tecnico livornese.

Supercoppa: la sorpresa Bologna

Sulle chance di vittoria finale, Braglia lancia una provocazione che premia l’outsider del torneo: