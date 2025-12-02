Braglia, l’ex portiere chiede una riforma sul VAR: «Usarlo solo per fuorigioco e goal-non goal, così snatura le decisioni»

Braglia interviene dopo il caos Milan-Lazio e propone di limitare l’uso del VAR per tutelare la personalità e il giudizio degli arbitri in campo

L’episodio del presunto rigore chiesto dalla Lazio nel concitato finale del match contro il Milan — con il tocco di mano di Strahinja Pavlovic — continua ad essere il simbolo del dibattito sull’efficacia della tecnologia nel calcio italiano. A intervenire sulla questione con una proposta radicale e una critica al sistema è stato Simone Braglia, ex portiere e oggi opinionista, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha analizzato i limiti del sistema di video assistenza arbitrale. Braglia non chiede l’abolizione della tecnologia, ma una drastica riduzione del suo campo d’azione.

Braglia critico sul VAR

Interrogato sulla necessità di eliminare lo strumento, l’ex calciatore ha chiarito la sua posizione, circoscrivendo l’uso del VAR alle questioni oggettive, ovvero quelle che non lasciano spazio a interpretazioni umane.

PAROLE – «No, ma lo utilizzerei in maniera diversa. Solo per fuorigioco e un discorso di goal-non goal. Il VAR ha snaturato le decisioni arbitrali. I continui richiami sono deleteri sulla personalità e il giudizio di un professionista».

Secondo Braglia, l’utilizzo esteso del VAR alle valutazioni soggettive, come quelle sui falli di mano o sui contatti in area, sta minando la credibilità e l’autorità dei direttori di gara in campo. I continui richiami dalla sala video, come avvenuto nel caso di Collu su input di Di Paolo in Milan-Lazio, stanno creando professionisti insicuri, incapaci di prendere decisioni autonome e penalizzati da un sistema che genera più confusione che uniformità. La polemica del post-partita, dunque, è l’esempio lampante di un meccanismo che, se usato in modo eccessivo, finisce per togliere serenità e competenza all’arbitro, il vero destinatario del giudizio in campo.

