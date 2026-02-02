Connect with us

Idrissi Milan, adesso è ufficiale: il comunicato del club! Tutti i dettagli della trattativa

2 ore ago

Idrissi Milan – C’è anche il comunicato ufficiale del club rossonero, svelati tutti i dettagli dell’affare

In attesa di capire come si chiuderà il calciomercato invernale del Milan, la questione che terrà banco fino alle 20:00 è quella di Mateta, i rossoneri hanno annunciato tramite il proprio sito ufficiale un nuovo acquisto.

IL COMUNICATO UFFICIALE – AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Yahya Idrissi, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista, nato nel 2007, arriva dal Chelsea FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.

Il classe 2007 si aggregherà a Milan Futuro e sarà quindi parte della rosa di mister Massimo Oddo.

