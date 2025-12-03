Borriello tra ricordi e presente: «Al Milan manca un nove puro alla Giroud. Su Allegri e lo scudetto...»

Borriello parla della rivalità tra Milan e Napoli e difende Gimenez: «Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia»

A margine della presentazione dell’album di figurine Panini 2025/26, l’ex attaccante Marco Borriello ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com, ricordando i suoi anni da collezionista e analizzando il campionato in corso. Il primo aneddoto è legato alla sua infanzia: «A Napoli cercavamo Maradona e dato che c’era una forte rivalità con il Milan all’epoca, quelle dei rossoneri le scartavamo (ride, ndr). Uscivano tutti, ma Maradona non usciva mai».

La conversazione si è spostata sulla rivalità attuale tra Milan e Napoli in chiave Scudetto. Borriello si è detto convinto che questa possa essere la stagione giusta:

La rivalità tra Napoli e Milan si può riproporre anche quest’anno in chiave scudetto? «Penso proprio di sì. Sono due squadre strutturate per lottare ai vertici. Non so se lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, ma perché no?».

L’analisi è poi passata alla necessità del Milan di avere un centravanti vero:

Ad Allegri manca un attaccante come lei? «Al Milan manca un ‘nove’ puro, alla Giroud. Nonostante ciò però la squadra sta girando bene. Quando va in contropiede ha delle frecce nel suo arco impressionati: Pulisic, Leao… II portoghese centravanti? Sicuramente Allegri è bravo a fare il suo mestiere ma io non ce lo vedo ad agire da centravanti. Lo vedo più come esterno».

Infine, Borriello ha difeso l’attaccante messicano Santiago Gimenez, che non sta riuscendo a incidere:

Perché Gimenez non riesce ad incidere? «Per me non è un nove puro ma è un giocatore che fa tanto movimento ed ha una grande qualità tecnica. Sinceramente non riesco a capire perché non sta rendendo: si impegna, lotta, si sbaglia qualche gol ma se ci arriva sempre non c’è da preoccuparsi. Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia e poi tutto verrà da sé».

