Borriello Parla di Milan e Scudetto! Tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero

Allegri a SportMediaset «Pulisic è recuperato e ci sarà, l'obiettivo è passare il turno nei 90 minuti. Incuriosito da Jashari. Sulla Coppa Italia ho un pensiero chiaro»

Cruciani Difende Allegri e Attacca il VAR: le sue dichiarazioni su Milan Lazio

Ravezzani Analizza il Milan di Allegri: La Tattica del Secondo Tempo e la Rivelazione Bartesaghi

Borghi analizza la vittoria del Milan e parla del futuro di Maignan

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Borriello

Borriello Parla di Milan e Scudetto! Tutte le dichiarazioni dell’ex rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

In occasione della presentazione dell’album delle figurine Panini 2025/26Marco Borriello, l’ex attaccante italiano con un passato anche in maglia rossonera e napoletana, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com, analizzando la corsa Scudetto e l’attacco del Milan di Massimiliano Allegri.

La Rivalità Storica e la Corsa Scudetto

Borriello ha esordito con un aneddoto legato alle figurine: “A Napoli cercavamo Maradona e dato che c’era una forte rivalità con il Milan all’epoca, quelle dei rossoneri le scartavamo (ride, ndr). Uscivano tutti, ma Maradona non usciva mai.”

Passando all’attualità, l’ex centravanti ha risposto affermativamente sulla possibilità di rivedere la rivalità tra Napoli e Milan riproporsi in chiave Scudetto: “Penso proprio di sì. Sono due squadre strutturate per lottare ai vertici. Non so se lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, ma perché no?“. Il pronostico evidenzia la solidità di due dei club più importanti del campionato.

L’Attacco del Milan: Manca un “Tipo Giroud

L’analisi più approfondita di Borriello è stata dedicata al reparto offensivo del Diavolo. L’ex calciatore ritiene che al Milan di Allegri, il vincente tecnico livornese tornato in panchina grazie anche al nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega di mercato, manchi una figura specifica: “Al Milan manca un ‘nove’ puro, alla Giroud.”

Nonostante questa assenza, la squadra sta comunque “girando bene” grazie alle sue straordinarie qualità in contropiede: “Quando va in contropiede ha delle frecce nel suo arco impressionantiPulisicLeao…”. Si parla di Christian Pulisic, il fantasista americano, e di Rafael Leao, l’ala portoghese velocissima.

Leao e Gimenez: I Ruoli e la Crisi del Gol

Borriello ha anche espresso i suoi dubbi su Rafael Leao come centravanti: “Sicuramente Allegri è bravo a fare il suo mestiere ma io non ce lo vedo ad agire da centravanti. Lo vedo più come esterno“.

Riguardo l’attaccante Gimenez, che fatica a incidere, l’ex rossonero ha offerto il suo sostegno: “Per me non è un nove puro ma è un giocatore che fa tanto movimento ed ha una grande qualità tecnica.” Borriello non riesce a spiegare la mancanza di reti, ma rassicura: “Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia e poi tutto verrà da sé.”

