Bondo a Milan TV: «Esordio? Sono felice per me e la mia famiglia. Mister Conceicao mi ha dato questo»

Bondo a Milan TV. Le dichiarazioni del calciatore del Milan a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro il Lecce

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Lecce Bondo ha rilasciato un’intervista a Milan TV:

LE PAROLE – «Sono contento per me e la mia famiglia. È una cosa grande esordire con il Milan. Da quando sono arrivato qui ho preso il ritmo e il mister mi ha dato fiducia. Per me oggi è una gara dura ma voglio far bene evincere».