Bondo andrà in Coppa d’Africa: giocherà per la Repubblica Democratica del Congo. Segui le ultimissime

Una notizia di grande rilevanza sul fronte delle Nazionali arriva a complicare i piani di diversi club in vista della finestra di calciomercato invernale e del calendario. Warren Bondo, giovane centrocampista di proprietà del Milan e attualmente in prestito alla Cremonese fino al termine della stagione, ha sciolto le riserve sulla sua futura rappresentanza nazionale: come riportato da RMC Sport, giocherà per il Congo.

Questa scelta comporta la sua convocazione ufficiale per la prossima edizione della Coppa d’Africa, un torneo che priverà la Cremonese del suo prezioso contributo per un periodo cruciale del campionato di Serie A.

L’Impatto sulla Cremonese: Una Perdita Certa a Centrocampo

Nonostante Bondo non sia attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano del Milan, la sua assenza è un problema immediato per la Cremonese. Il centrocampista, dotato di qualità fisiche e dinamismo, è un elemento importante per gli schemi della squadra lombarda, impegnata nella lotta per la salvezza.

La Coppa d’Africa, che si terrà tra gennaio e febbraio, porterà via Bondo proprio nel momento in cui i grigiorossiavrebbero maggiormente bisogno di forze fresche e di alternative a centrocampo per affrontare il fitto calendario. L’assenza forzata del giocatore costringerà l’allenatore della Cremonese a rivedere i piani, in attesa del suo rientro.

Il Milan Osserva: Prospettive per il Futuro con Allegri e Tare

Sebbene l’impatto sia immediato sulla Cremonese, la notizia della convocazione in Coppa d’Africa ha implicazioni anche per il Milan. Warren Bondo è infatti uno dei giovani talenti sotto osservazione del club rossonero per la prossima stagione.

Il Milan guidato dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, e da Allegri, punta a valorizzare i propri giovani. La partecipazione di Bondo a un torneo internazionale di tale prestigio è un’opportunità di crescita e una vetrina importante. Se il giovane centrocampista dovesse fare bene con la maglia del Congo, il suo valore di mercatoaumenterebbe, offrendo più opzioni al Diavolo: un rientro a Milanello con maggiore esperienza e un peso specifico superiore o una potenziale cessione remunerativa.

In un periodo in cui il Milan è concentrato sulla lotta scudetto e sul rafforzamento della rosa a gennaio (soprattutto in attacco, date le difficoltà di Gimenez e Nkunku), la crescita dei giocatori in prestito come Bondo è un segnale positivo per il futuro del club meneghino.