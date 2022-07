L’ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua sul futuro di Alessio Romagnoli, svincolatosi dal Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato la situazione di Alessio Romagnoli, appena svincolatosi dal Milan.

LE PAROLE- «E’ un buon difensore, non capisco bene cosa voglia fare. Ha sempre detto che è un tifoso della Lazio, non credo che la società gli abbia fatto un’offerta ridicola. Ora deve capire lui da che parte stare. Con tutto rispetto per il Fulham, giocherebbe in casa e avrebbe responsabilità importanti. O è davvero è un’offerta bassa o c’è qualcosa che non mi quadra».