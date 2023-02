Bonanni: «La ripresa del Milan sarà lunga e dura»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio tra le altre, ha parlato della lenta ripresa del Milan dopo il successo sul Monza

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del momento del Milan:

«Servirà ancora un po’ di tempo per capire, sicuramente hanno ritrovato una solidità difensiva che era mancata da inizio anno. Sentire Pioli che dice che se la giocano in Champions fa capire come sta. Sarà dura, perché è sulla buona strada ma non è ancora uscito da questa situazione delicata».