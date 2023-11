Bonan avvisa il Milan: «Con il Psg ha vinto spinto dall’entusiasmo della gente ma se gioca come con la Fiorentina..»

Alessandro Bonan è intervenuto a Sky dicendo la sua in vista del match di questa sera tra Milan e Dortmund in Champions League

«Il Milan con il PSG secondo me ha cominciato a vincere dal momento in cui la squadra è entrata in campo e ha visto quella cornice di pubblico. Ha vinto proprio con l’entusiasmo e la spinta della gente. Il fatto che ci siano 73mila persone aiuterà certamente il Milan, che però deve fare una gara diversa rispetto a quella fatta con la Fiorentina. Ma questo lo sanno anche loro. Sono stati concentrati, c’è stata accortezza: ma se il Milan gioca con quel ritmo lì rischia di perdere addirittura col Dortmund. Deve imprimere alla partita un ritmo superiore, ritmo che ad un certo punto è riuscito ad imporre al Paris Saint-Germain»