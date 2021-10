Bologna Milan, turbo Rafael Leao: in velocità tocca quasi 34 km/h

Bologna Milan, statistica impressionante di Rafael Leao per quanto riguarda la velocità in sprint nel match del Dall’Ara

Rafael Leao mette il turbo in Bologna-Milan. Come riportato sul sito ufficiale della Lega Serie A, l’attaccante rossonero ha raggiunto i 33,76 km/h nel match del Dall’Ara. Meglio di lui in questo week-end solo Osimhen, Danilo, Molina e Chiesa.

Sul piano atletico bene anche Fodè Ballo-Tourè, che ha toccato invece i 33,23 km/h.