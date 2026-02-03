Bologna Milan, occhio al cartellino giallo! Rossoneri con tre diffidati. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il sipario sulla ventitreesima giornata della Serie A Enilive si chiude ufficialmente nella serata di oggi, 3 febbraio, con il posticipo delle ore 20.45. Il Milan di Massimiliano Allegri, allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per portare solidità e pragmatismo, sarà impegnato in una trasferta insidiosa allo stadio “Renato Dall’Ara” contro il Bologna.

Emergenza infortuni: le scelte obbligate del Diavolo

La spedizione in terra emiliana nasce però sotto una cattiva stella per quanto riguarda l’infermeria. Il club meneghino, guidato sul mercato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente albanese esperto nel plasmare rose competitive anche nei momenti di crisi — deve fare i conti con assenze pesantissime. Oltre al lungodegente Santi Gimenez, centravanti messicano dotato di grande fiuto del gol e attualmente fermo ai box, Allegri dovrà rinunciare a due pedine fondamentali: Christian Pulisic, l’esterno statunitense fulcro della fantasia offensiva, e Alexis Saelemaekers, tuttofare belga prezioso per gli equilibri tattici.

Queste defezioni costringono il tecnico dei rossoneri a ridisegnare l’assetto titolare, attingendo a piene mani dalla rosa costruita dal DS Tare per sopperire a una situazione di chiara emergenza nel reparto avanzato e sulle corsie esterne.

Allarme diffidati: tre big a rischio squalifica

Oltre al risultato di stasera, c’è un’altra insidia che preoccupa l’ambiente del Diavolo. Come riportato dalle ultime notizie di campo, il Milan ha ben tre calciatori sotto osservazione perché presenti nella lista dei diffidati. Un eventuale cartellino giallo stasera farebbe scattare automaticamente la squalifica per il prossimo impegno di campionato.

I profili a rischio sono:

Adrien Rabiot : Il centrocampista francese , noto per la sua eleganza e la capacità di dettare i tempi di gioco, sarà regolarmente al suo posto in mediana.

: Il , noto per la sua eleganza e la capacità di dettare i tempi di gioco, sarà regolarmente al suo posto in mediana. Youssouf Fofana : Possente mediano di rottura transalpino, pedina fondamentale per fare filtro davanti alla difesa.

: Possente transalpino, pedina fondamentale per fare filtro davanti alla difesa. Zachary Athekame: Il giovane terzino svizzero, arrivato con grandi aspettative, che molto probabilmente partirà titolare proprio per sostituire l’infortunato Saelemaekers.

In caso di ammonizione, i tre giocatori sarebbero costretti a saltare la sfida contro il Pisa, in programma per venerdì 13 febbraio alle 20.45. Una gestione attenta dei falli sarà dunque cruciale per non complicare ulteriormente i piani di Allegri e della dirigenza guidata da Tare in vista del prossimo turno.