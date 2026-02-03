Bologna Milan, i precedenti di Manganiello con i rossoneri. Allegri può sorridere. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il palcoscenico della Serie A Enilive si illumina in un contesto insolito per il Milan, protagonista di un martedì sera all’insegna del grande calcio. Oggi, 3 febbraio, la formazione meneghina scenderà in campo allo stadio “Renato Dall’Ara” per affrontare il Bologna nel match che chiude ufficialmente il 23° turno di campionato. Questo posticipo atipico è stato reso necessario dagli impegni internazionali della squadra di Vincenzo Italiano — tecnico dei felsinei noto per la sua proposta di gioco offensiva e dinamica — reduce da una convincente vittoria per 0-3 in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv.

La nuova era rossonera: il timone ad Allegri e Tare

In questa fase cruciale della stagione, i rossoneri si presentano con una struttura tecnica e dirigenziale rinnovata. In panchina siede Massimiliano Allegri, allenatore livornese di grande esperienza e carisma, tornato alla guida del Diavoloper infondere solidità e cinismo tattico. Alle sue spalle opera Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese dal profilo internazionale incaricato di gestire la rosa e le strategie di mercato per riportare il club ai vertici del calcio europeo.

I precedenti con l’arbitro Gianluca Manganiello

La direzione di gara è stata affidata a Gianluca Manganiello, fischietto della sezione di Pinerolo. Per la compagine rossonera, si tratta dell’undicesimo incrocio ufficiale con l’arbitro piemontese. I precedenti sorridono decisamente alla squadra di Allegri: nelle 10 sfide passate, il bilancio recita 6 vittorie del Milan, 2 pareggi e solo 2 sconfitte.

L’ultimo precedente risale alla stagione 2024/2025, quando sulla panchina sedeva ancora Sergio Conceicao; in quell’occasione, il Milan espugnò il campo del Venezia per 0-2 grazie alle firme di Christian Pulisic, funambolo statunitense dalla tecnica sopraffina, e Santiago Gimenez, centravanti messicano con un innato senso del gol.

Milan-Bologna: un tuffo nel passato

Nello storico con Manganiello figura anche un altro precedente tra queste due squadre, datato agosto 2022 a San Siro. In quella circostanza, i rossoneri, allora campioni d’Italia in carica, si imposero per 2-0 grazie alle prodezze di Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di strappi devastanti, e Olivier Giroud, intramontabile centravanti francese specialista nei gol decisivi.

Oggi il contesto è diverso, ma l’obiettivo del Diavolo resta lo stesso: conquistare i tre punti per consolidare la classifica sotto la nuova gestione targata Allegri e Tare.