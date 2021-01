Bologna-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Bologna-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventesima gara di Serie A

I rossoneri impegnati nell’insidioso match valido per la ventesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 30 gennaio alle ore 15:00. Gli uomini di Pioli sono chiamati a rialzarsi dopo i due k.o consecutivi rimediati in campionato contro l’Atalanta e in Coppa Italia contro l’Inter. La prima posizione in classifica è ancora ricoperta da Romagnoli e compagni, che proprio per questo motivo dovranno avere la lucidità di affrontare i prossimi impegni con fame ma anche consapevolezza. Si apre dunque il girone di ritorno e il Diavolo ritrova davanti il Bologna di Mhajlovic. Bologna-Milan live: i rossoblù ricoprono attualmente la tredicesima posizione in classifica (con 20 punti) e sono reduci da due sconfitte, una vittoria e cinque pareggi nelle ultime otto partite.

Bologna-Milan, cronaca testuale

Bologna-Milan, formazioni ufficiali

Bologna-Milan, ultime e probabili formazioni

BOLOGNA – 4-2-3-1 per gli uomini di Mihajlovic. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno degli indisponibili Medel, Mbaye, Santander e Ravaglia. In difesa, a protezione di Skorupski, agiranno De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks. In mediana spazio alla coppia Schouten-Svanberg (il secondo favorito su Dominguez). Davanti, alle spalle di Palacio, dovremmo vedere Orsolini, Soriano e Barrow.

MILAN – 4-2-3-1 anche per gli uomini di Pioli. Per tre giocatori che recuperano (Bennacer, Tonali e Mandzukic), ce ne sono altri due nuovi indisponibili (Kjaer e Brahim Diaz). Out anche Gabbia e Calhanoglu. In difesa quindi, a protezione di Donnarumma, vedremo Calabria, Romagnoli, Tomori (in vantaggio su Kalulu) e Theo Hernandez. Centrocampo composto da Kessie e uno tra Bennacer, Tonali e Meité. Sulla trequarti, alle spalle di Ibra, ci sono diverse opzioni: a destra Saelemaekers in ballottaggio con Castillejo. Spazio anche per Rebic sulla sinistra, se Leao facesse il sotto punta alle spalle di Ibra. L’alternativa è vedere Krunic in campo, con Rebic inpanchina e Leao a sinistra. La terza opzione è Daniel Maldini trequartista.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemakers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna-Milan live, streaming e diretta tv

Bologna-Milan è in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

