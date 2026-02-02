Bologna Milan, Italiano con un dubbio in attacco! In porta c’è Ravaglia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si prepara a un match d’alta quota: domani sera il Milan farà visita al Bologna in una sfida che promette scintille. Il nuovo corso dei rossoneri, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese celebre per la sua capacità di leggere i momenti della partita e per il suo proverbiale pragmatismo, cerca conferme importanti lontano da San Siro. Sotto l’occhio vigile del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese ex Lazio noto per la sua maestria nel costruire rose equilibrate e competitive, il Diavolo punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Le scelte del Bologna e l’emergenza in porta

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport (fonte autorevole sulla situazione in casa rossoblù), il tecnico degli emiliani, Vincenzo Italiano, l’allenatore nato in Germania che predilige un calcio offensivo e di pressione alta, dovrà fare i conti con l’assenza dello squalificato Skorupski. Tra i pali ci sarà dunque Federico Ravaglia, il giovane portiere cresciuto nel vivaio bolognese chiamato a una prova di maturità contro l’attacco rossonero.

In difesa, i dubbi sono molti. A sinistra, lo spagnolo Juan Miranda, terzino moderno dotato di un ottimo cross, è in ballottaggio con Lykogiannis, mentre a destra Zortea appare in vantaggio sull’esperto Lorenzo De Silvestri, veterano del calcio italiano e leader carismatico dello spogliatoio.

Centrocampo e attacco: i dubbi di Italiano contro il Diavolo

La battaglia a centrocampo sarà fondamentale. Remo Freuler, il metronomo svizzero ex Atalanta che garantisce equilibrio e visione di gioco, è il favorito per una maglia da titolare. Accanto a lui, la lotta è serrata tra Moro, l’ex Tommaso Pobega e lo scozzese Lewis Ferguson, centrocampista di inserimento reduce da un lungo infortunio.

Sulla trequarti dovrebbe agire Odgaard, mentre sugli esterni è prevista una vera e propria staffetta. Riccardo Orsolini, l’ala mancina dal tiro fulminante, e Rowe sembrano in pole position rispetto a Bernardeschi e Cambiaghi. In avanti, il duello tra i centravanti vede Santiago Castro, giovane punta argentina dotata di grande grinta, favorito su Thijs Dallinga, l’attaccante olandese arrivato in estate per garantire gol e profondità.

La missione dei rossoneri

Il Milan di Allegri e Tare sa che questa trasferta rappresenta uno spartiacque. I rossoneri dovranno essere cinici nello sfruttare le incertezze di una difesa avversaria ancora in fase di assestamento. La solidità voluta dal nuovo allenatore toscano sarà il muro contro cui le ali del Bologna proveranno a infrangersi.