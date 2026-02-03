Bologna Milan e quel dato in comune! Rossoblù e rossoneri sono le squadre ad aver fatto più gol in questo frangente

News
Bologna Milan e quel dato in comune! Una statistica unisce le due squadre in campo questa sera al Dall’Ara. Ecco di cosa si tratta
Stasera il Milan farà visita al Bologna con un obiettivo chiaro e di vitale importanza: conquistare i tre punti per ridurre il gap dall’Inter nella lotta alle zone alte della classifica. Una missione che passa da una prestazione solida, ma anche dalla capacità di colpire nei momenti chiave della partita.
In questo senso, i numeri sorridono al Diavolo. Il Milan è infatti la squadra che ha segnato di più nei primi quindici minuti del secondo tempo: 9 reti realizzate finora in questa specifica finestra temporale, un dato che evidenzia l’efficacia dell’approccio rossonero dopo l’intervallo. Un segnale di forza che racconta una squadra capace di rientrare in campo con intensità, ritmo e lucidità tattica.
Ma c’è un dettaglio che rende la sfida ancora più interessante. A condividere questo primato con il Milan c’è proprio il Bologna. Anche i rossoblù, infatti, hanno trovato con continuità la via del gol tra il 46’ e il 60’, dimostrando di essere particolarmente pericolosi nella fase iniziale della ripresa. Un dato che promette un secondo tempo ad alta tensione, con entrambe le squadre pronte ad accelerare subito dopo l’intervallo.
La partita del Dall’Ara si preannuncia dunque come un crocevia importante non solo per la classifica, ma anche dal punto di vista tattico. Chi saprà sfruttare meglio quel quarto d’ora decisivo potrebbe indirizzare l’incontro. Per il Milan, vincere significherebbe mandare un segnale forte alle rivali e tenere viva la rincorsa. Per il Bologna, confermare la propria solidità contro una big e ribadire le proprie ambizioni stagionali.
