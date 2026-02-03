Bologna Milan, un dato accomuna la squadra di Allegri e quella di Italiano. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Serie A Enilive accende i riflettori sul posticipo del martedì sera. Questa sera, la formazione rossonera farà visita al Bologna nella suggestiva cornice dello stadio “Renato Dall’Ara”. Per il Milan, l’imperativo è uno solo: vincere. L’obiettivo della compagine meneghina, infatti, è di vitale importanza per la classifica, poiché i tre punti permetterebbero di accorciare le distanze dall’Inter, attualmente capolista e rivale diretta nella corsa verso il titolo.

La nuova era tecnica: Massimiliano Allegri e Igli Tare

A guidare il Diavolo in questa delicata trasferta c’è Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina milanista con il suo bagaglio di pragmatismo e grande esperienza tattica. Allegri ha lavorato intensamente sulla tenuta mentale del gruppo, supportato costantemente da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, noto per il suo fiuto infallibile nello scouting e per la capacità di costruire rose equilibrate, è la figura centrale del nuovo progetto societario rossonero, volto a riportare il club ai vertici del calcio italiano.

Statistiche a confronto: il quarto d’ora di fuoco

In vista del match odierno, emerge una curiosa statistica che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti dell’incontro. Il Milan è attualmente la squadra che segna di più nei primi 15 minuti del secondo tempo. Con ben 9 reti realizzate nella fascia oraria che va dal 46′ al 60′, i rossoneri si dimostrano letali al rientro dagli spogliatoi. Tuttavia, c’è un dettaglio che rende la sfida ancora più avvincente: il primato in questa specifica statistica è condiviso proprio con il Bologna.

Entrambe le formazioni sembrano avere l’innata capacità di approcciare la ripresa con una ferocia agonistica fuori dal comune. Sarà dunque fondamentale la gestione strategica di Massimiliano Allegri nel motivare i suoi uomini durante l’intervallo, così come sarà prezioso l’occhio clinico del DS Igli Tare nel valutare la reazione della squadra sotto pressione.

Focus sulla rincorsa scudetto

Secondo le ultime analisi riportate dalle principali testate sportive, la vittoria in terra emiliana rappresenterebbe un segnale di forza inequivocabile per tutto il campionato. Il Diavolo non può permettersi passi falsi se vuole continuare a tallonare i nerazzurri. Con una difesa solidificata e un attacco pronto a sfruttare il “quarto d’ora d’oro”, i rossoneripuntano al bottino pieno.