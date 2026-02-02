Calciomercato
Bologna Milan, arrivano conferme da Milanello: loro due titolari in attacco? Allegri tentato
Bologna Milan, Massimiliano Allegri è tentato dal lanciare in attacco la coppia formata da Loftus-Cheek e Nkunku: conferme da Milanello
Il Milan arriva al posticipo del martedì sera contro il Bologna (ore 20.45) in piena emergenza offensiva. Con il verdetto clinico su Mateta atteso per il Deadline Day, Massimiliano Allegri è costretto a ridisegnare completamente il fronte avanzato per la sfida del Dall’Ara, come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.
Bologna Milan, il borsino degli infortunati: adduttori e borsiti
Le ultime notizie da Milanello confermano uno scenario critico per i pezzi pregiati del reparto creativo:
- Alexis Saelemaekers (UFFICIALMENTE OUT): L’esterno belga non sarà della partita. Il riacutizzarsi del problema all’adduttore lo ha escluso dalla lista dei convocati, lasciando un vuoto tattico importante sulla corsia destra dove potrebbe esordire dal primo minuto Zachary Athekame.
- Christian Pulisic (DUBBIO): L’americano è frenato da una fastidiosa borsite all’ileopsoas. Nonostante la speranza di portarlo almeno in panchina, le sue condizioni rendono improbabile un impiego dall’inizio.
- Rafael Leão (AL 50%): Anche il portoghese non è al top. Un’infiammazione all’adduttore ne limita l’esplosività; sebbene sia a disposizione, la sua autonomia è tutta da valutare.
La mossa tattica: Inedito tandem pesante
Data la contemporanea assenza di Santi Gimenez (lungodegente), Allegri ha testato in allenamento una soluzione di pura fisicità e inserimenti:
PAROLE – «Loftus-Cheek con Nkunku, coppia inedita»
L’idea sarebbe quella di schierare Christopher Nkunku come punta di movimento supportato da Ruben Loftus-Cheek in versione incursore avanzato, garantendo così peso specifico in area di rigore anche in assenza di un vero numero 9 di ruolo e della qualità degli esterni titolari.