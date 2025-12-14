Bologna Juve 0-1: una rete di Cabal regala tre punti pesanti a Spalletti. Il resoconto del match

Bologna Juve 0-1: un colpo di testa di Cabal nella ripresa regala tre punti fondamentali a Spalletti. Il resoconto del match

La Juventus si aggiudica lo scontro diretto casalingo contro il Bologna, tornando alla vittoria e risalendo prepotentemente in classifica. La partita, combattuta e bloccata, si è sbloccata nella ripresa grazie a un episodio su palla inattiva.

È stata la rete di Cabal, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a risultare decisiva per il successo finale dei bianconeri. Il gol ha fissato il risultato sull’0-1, regalando tre punti fondamentali a Spalletti.

Con questa vittoria, la Juventus sale a quota 26 punti in classifica, conquistando momentaneamente il quinto posto. I bianconeri si portano così a un solo punto di distanza dalla Roma, che scenderà in campo domani sera per la sua partita.

Una vittoria importante per la Juventus che, sfruttando il pareggio del Milan, rientra con forza nella lotta per le posizioni che contano.