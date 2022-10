Boban: «Per cambiare il calcio italiano servono 10-15 anni e bisogna lavorare tanto e bene». Le parole dell’ex rossonero

Zvonimir Boban ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport di Radio Rai del calcio italiano. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Sappiamo che in questi anni in Italia si è lavorato male nei settori giovanili, oltre al fatto delle infrastrutture. Dopo Pirlo non ci è più stato talento nell’Italia. Per cambiare il calcio italiano servono 10-15 anni e bisogna lavorare tanto e bene. Soprattutto gli stadi che è un punto imprescindibile».